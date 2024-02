Prodotti di abbigliamento, ma non solo, tutti contraffatti sono stati trovati nel bagaglio di un passeggero all’aeroporto di Alghero "Riviera del Corallo”.

L’uomo, proveniente dal Marocco via Roma Fiumicino, è stato sottoposto a un controllo nella sala arrivi dai funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, insieme ai militari della Guardia di Finanza.

Nelle valigie, imbarcate in stiva, erano presenti 6 tute Nike; 2 paia di scarpe della stessa marca, un profumo Versace, una borsa Louis Vuitton, due profumi Hugo Boss, un profumo Chanel e un profumo Louis Vuitton, dei quali il viaggiatore non è stato in grado di esibire nessun documento che ne attestasse l’origine e la provenienza.

La merce, in attesa delle certificazioni di autenticità da parte dei periti dei titolari dei marchi che hanno verificato la contraffazione, è stata portata nel deposito di temporanea custodia doganale.

Oltre alla confisca, all’uomo è stata contestata una violazione amministrativa da 100 euro fino a 7.000 euro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata