Un anno in Taiwan, dall’altra parte del mondo, a contatto con usi e costumi diversi, ma soprattutto per una esperienza formativa in grado di arricchire il proprio patrimonio culturale. Un giovane talento di Porto Torres, Agostino Calvia, a soli 16 anni è volato a Taipei, capitale di Taiwan (Repubblica di Cina), per frequentare un anno scolastico nella città popolosa e moderna, dove grattacieli convivono in armonia con gli antichi templi. Grazie al progetto dello scambio giovani, avviato dal Rotary Club Porto Torres, affronterà una esperienza unica, che segnerà un passo importante nella sua crescita formativa. Una nuova avventura emozionante, vissuta in passato anche dalla sorella di Agostino, in una famiglia pronta ad accogliere a Porto Torres, in virtù dello scambio giovani, una ragazza proveniente dalla Norvegia che, dal 29 agosto prossimo, troverà ospitalità presso i genitori del 16enne. Agostino Calvia trascorrerà un anno a Taipei, dove potrà approfondire la sua conoscenza del cinese e non solo. «Queste esperienze rappresentano una vera opportunità per i giovani – ha detto Fernando Ruberti, presidente del Rotary club Porto Torres – impegnative ma importanti per maturare e accrescere il bagaglio di conoscenze che ogni giovane dovrebbe raccogliere, perchè è sulle nuove generazioni che il Rotary investe per un futuro migliore».

