Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha incontrato al Palazzo del Marchese le studentesse e gli studenti turritani del liceo “Mario Paglietti” e i loro coetanei francesi della città di Dax, nel sudovest della Francia, coinvolti nell'attività formativa di scambio Erasmus + Pnrr.

Nell'ambito del progetto, una decina di studenti turritani sono stati ospitati in Francia lo scorso novembre, mentre Porto Torres ha accolto i 20 studenti francesi ricambiando l’esperienza di mobilità internazionale. Ad aprile partiranno alla volta della Francia altri 10 ragazzi turritani. Il primo cittadino ha dato il benvenuto a tutti gli studenti, accompagnati dal dirigente scolastico Daniele Taras, dai docenti referenti del progetto Brigitte Usai e Maria Victoria Vacca e dai loro colleghi francesi Sarah D’Anastasi e Jocelyn Royé.

Nel corso dell'incontro è stato ribadito il valore di questo scambio, riconosciuto come un’esperienza di grande rilievo educativo e istituzionale: «Soprattutto in un periodo storico come quello che stiamo vivendo è fondamentale che siano proprio i giovani a incontrarsi e a mettere in comunicazione le rispettive culture gettando le basi per costruire un mondo migliore. Ospitarvi nella nostra città è un piacere immenso perché la vocazione all'accoglienza è una delle caratteristiche peculiari di Porto Torres. Ci auguriamo non solo di avervi fatto conoscere al meglio la nostra comunità ma anche che possiate portare con voi un piacevole ricordo di questa esperienza».

Il “Paglietti” prosegue così il proprio percorso di scambi internazionali credendo fortemente nel gemellaggio tra scuole come strumento che ne rafforza il ruolo di porte aperte al mondo. Per questo gli scambi continueranno anche grazie al sostegno delle amministrazioni dei rispettivi territori e delle famiglie che si sono rese disponibili a ospitare studentesse e studenti fornendo un supporto fondamentale per la buona riuscita del progetto.

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