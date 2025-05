Tutto è pronto per la storica manifestazione Scala di Giocca - Osilo, in programma sabato e domenica. In cabina di regia il club Il Volante di Sassari, federato Asi, presieduto da Wanda Casula. La manifestazione turistico-culturale con prove di abilità a bordo di auto storiche, nata nel 1924 e poi interrotta per un lungo tempo, è giunta alla 28ª edizione. È patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna e dal Comune di Sassari, ed è promossa con la collaborazione dell’Asi e di cronometristi abilitati.

Si tratta di un giro panoramico che rievocherà una delle più importanti gare automobilistiche della Sardegna e che toccherà diversi centri come Sassari, Castelsardo, Osilo, Nulvi e Sorso, con percorsi mozzafiato nelle colline della provincia di Sassari e sulla incantevole panoramica per Castelsardo. L’evento di quest’anno, dedicato alla memoria del socio Gianfelice Pilo, noto avvocato sassarese mancato a 91 anni nel settembre 2024, ricorre in occasione dell’edizione numero 101 rispetto alla prima edizione che si è svolta nel 1924.

La rievocazione della Scala di Giocca - Osilo comincerà con le operazioni di verifiche tecniche sabato mattina nel piazzale Segni a Sassari. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, partirà la prima auto verso la meta di Castelsardo, città metropolitana di Sassari, nell’interessante percorso verso Osilo e le sue frazioni di Santa Vittoria e San Leonardo. Domenica, invece, la passeggiata inizierà alle ore 9:00 da piazza d’Italia a Sassari. Le prove di abilità vere e proprie prenderanno il via da Scala di Giocca e si concluderanno nella città di Sorso. La manifestazione terminerà nella tarda mattinata.

Subito dopo, si terrà un pranzo conviviale nel ristorante sulla marina di Sorso, dove saranno consegnate coppe, targhe e attestati di partecipazione ai vincitori nelle singole categorie e in assoluto. Non mancherà il concorso di bellezza durante il quale verranno elette Miss Volante 2025 e Miss Volante Baby.

