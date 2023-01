I Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, hanno sequestrato un chilo di integratori alimentari illegali nel corso di un controllo all’aeroporto di Alghero.

Sono stati trovati nel bagaglio di un passeggero senegalese proveniente dal suo Paese d’origine via Milano.

Si tratta di 30 bustine di “Dietary Meal Shake – Repas Dietetique Frappè” - contenenti latte in polvere e derivati del latte prodotti in Malesia – privi della loro confezione originale. L’etichettatura riportata nelle singole bustine non conteneva inoltre l’indicazione delle sostanze nutritive o delle altre sostanze che caratterizzavano il prodotto, dunque in violazione delle norme comunitarie di trasporto e importazione nel territorio Ue.

Per il passeggero scatteranno i provvedimenti del caso, mentre i prodotti sono stati sottoposti a sequestro, confisca e distruzione da parte dei funzionari doganali.

(Unioneonline/l.f.)

