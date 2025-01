La prefetta di Sassari, Grazia La Fauci, questa mattina ha fatto una visita ufficiale alla Questura di Sassari. Ad accoglierla il questore, Filiberto Mastrapasqua con una rappresentanza di donne e uomini in servizio negli uffici della Questura, della sezione di Polizia Stradale, della Polizia Postale e della Polizia Ferroviaria, oltre alla presenza dei funzionari della Polizia di Stato della provincia, del Centro per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari, del reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, della zona Telecomunicazioni e del Veca di Cagliari e del Reparto Volo di Fenosu.

Presenti anche una rappresentanza dell’ANPS (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) e di funzionari in quiescenza. La prefetta, dopo un saluto per l’accoglienza riservata, ha avuto parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalle donne e gli uomini della Polizia, che esprimono tutto il suo impegno per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.

Dopo la cerimonia di accoglienza, la prefetta accompagnata dal questore ha fatto visita a tutti gli uffici della Questura.

© Riproduzione riservata