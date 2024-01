Un minorenne è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Sassari per violenza sessuale.

Lo scorso 13 gennaio un’educatrice che opera in una struttura aveva chiamato la polizia per segnalare di aver subìto l’ennesimo palpeggiamento da parte di un ospite. Gli agenti sono arrivati sul posto e, dopo gli accertamenti, hanno individuato il ragazzino.

Ma alcuni elementi hanno spinto le forze dell’ordine ad approfondire l’episodio che sembrava inserito in un contesto più ampio. Le indagini hanno consentito di identificare un secondo minorenne straniero e di ricostruire tutta la vicenda.

Numerosi sono risultati gli atti di violenza sessuale commessi da entrambi i giovanissimi, in momenti diversi, sempre ai danni della donna la quale, per paura di ritorsioni, non aveva mai denunciato.

Per questi episodi oggi uno dei minori è stato portato in carcere in esecuzione della custodia cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/s.s.)

