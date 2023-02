La rigenerazione urbana e l’edilizia residenziale pubblica tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Sassari.

Il Comune ha affidato la progettazione tecnico economica, definitiva ed esecutiva, per la riqualificazione della piazza di Sant’Antonio, una zona degradata del centro urbano che verrà valorizzata grazie al finanziamento ottenuto dal programma Pinqua con fondi Pnrr per un importo di 1 milione e 947,671 mila euro, risorse che serviranno per installare arredamenti, sistemare i giardini, i parchi gioco e gli spazi pubblici all’aperto.

L’area di piazza Sant’Antonio è nel frattempo interessata anche da un intervento di sistemazione della viabilità, nell’ambito dei lavori di realizzazione del Centro Intermodale passeggeri, in corso di progettazione. Ad aggiudicarsi la progettazione il Raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Mythos Consorzio Stabile capogruppo, IP Ingegneria, MLAB srl, la geologa Maddalena Moroso e l’archeologa Daniela Deriu.

L’intervento denominato "Realizzazione di spazi pubblici nel centro storico di Sassari: riqualificazione di piazza Sant'Antonio", prevede il recupero e l’arredo di Porta Sant’Antonio e la realizzazione di una rotatoria.

