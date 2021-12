Domani, giovedì 16 dicembre, il Consiglio comunale di Sassari voterà per la decadenza di Antonello Unida dalla carica di garante dei detenuti.

L’uomo, che ha spopolato sulle piattaforme social con lo pseudonimo Antonio Jodo e sui programmi tv sbandierando il suo no al green pass e al vaccino anti-Covid, potrebbe dunque perdere il suo incarico di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale.

L’Assemblea, su pressing di diversi gruppi consiliari, del presidente del Consiglio e della stessa direzione del carcere di Bancali, è chiamata a decidere se revocare la delibera con cui l’ex consigliere provinciale di Alleanza Nazionale era stato nominato garante dei detenuti.

Il 15 ottobre a Unida era stato negato l'ingresso in carcere per svolgere le sue funzioni proprio perché non era in possesso del green pass. Per poter riprendere a esercitare le sue funzioni si era arreso, effettuando il tampone prima di entrare in carcere.

Ma sui social ha continuato a pubblicare le sue tesi, ora potrebbe essere sollevato dal suo incarico.

(Unioneonline/L)

