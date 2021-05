“Io mi difendo, con la conoscenza e con la prudenza”. Nella chiesa di San Pietro in Silki, il comandante della Polizia locale di Sassari Gianni Serra ha presentato il progetto ideato dal Comando contro le truffe agli anziani.

Un progetto per rendere gli anziani più sicuri contro le truffe e per mettere in guardia le potenziali vittime che spesso danno fiducia a persone scaltre e senza scrupoli, portandoli a conoscenza dei tanti pericoli di raggiro.

L’iniziativa è dedicata ai cittadini della terza età, spesso vittime dei truffatori, cui s’intende dare degli strumenti informativi.

"La truffa – ha spiegato il comandante Serra – è un reato odioso perché, oltre al danno, la persona è sopraffatta dal senso di colpa per essere stata vittima di un raggiro”.

© Riproduzione riservata