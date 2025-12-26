Di nuovo un'auto vandalizzata in viale Trieste a Sassari.

Dopo l'episodio della notte di Natale che ha visto come "vittima" un'altra macchina, ieri ulteriori o gli stessi ignoti hanno depredato un secondo mezzo, a poca distanza dal primo.

Il quartiere Cappuccini ritorna così nel mirino dei ladri dopo che, qualche mese fa, si era verificata un'altra scia di furti in zona.

La tecnica è sempre la stessa: rompere il vetro posteriore, introdursi nell'abitacolo, abbassare i sedili e dedicarsi a sottrarre gli oggetti di valore mentre un altro fa da palo.

«Noi denunciamo - riferiscono i residenti - ma chiunque sia continua imperterrito».

