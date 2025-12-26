Sassari, un'altra auto vandalizzata in viale Trieste. Cresce l'allarmeLa tecnica è sempre la stessa: rompere il vetro, entrare, abbassare i sedili e rubare oggetti di valore mentre un altro fa da palo
Di nuovo un'auto vandalizzata in viale Trieste a Sassari.
Dopo l'episodio della notte di Natale che ha visto come "vittima" un'altra macchina, ieri ulteriori o gli stessi ignoti hanno depredato un secondo mezzo, a poca distanza dal primo.
Il quartiere Cappuccini ritorna così nel mirino dei ladri dopo che, qualche mese fa, si era verificata un'altra scia di furti in zona.
La tecnica è sempre la stessa: rompere il vetro posteriore, introdursi nell'abitacolo, abbassare i sedili e dedicarsi a sottrarre gli oggetti di valore mentre un altro fa da palo.
«Noi denunciamo - riferiscono i residenti - ma chiunque sia continua imperterrito».