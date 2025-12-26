Sostenere una comunità di Sassari che dà rifugio a persone in stato di bisogno. Aiutare uomini e donne che cercano di rifarsi una vita fuori dal carcere o la cui esistenza è segnata dalla vulnerabilità. È la missione che Glocal, movimento civico e di innovazione sociale, si propone con il pranzo solidale di domenica 28 dicembre, ore 12.30, in via Giuseppe De Martini 18, dedicato alla Comunità don Graziano Muntoni.

Guidata da don Gaetano Galia, e struttura della Diocesi di Sassari, accoglie chi ha necessità in un ambiente sicuro, offrendo vicinanza umana e un percorso di reinserimento, ospitando coloro che cercano il riscatto e di ricostruire le proprie possibilità all'interno del contesto sociale. L’iniziativa di Glocal intende quindi sostenere realtà impegnate a generare un impatto positivo sulla comunità cittadina e invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di convivialità e solidarietà. L’intero ricavato del pranzo sarà devoluto in beneficenza a favore della Comunità don Graziano Muntoni e delle sue attività.

