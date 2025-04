Un milione di euro per riqualificare gli spazi intorno all’ex centrale elettrica di via XXV Aprile a Sassari. Finanziata coi fondi del Pnrr la cifra renderà sempre più prossimo l’intervento preventivato sui 3mila e 500 mq del centro intermodale tra corso Vico, piazza della Stazione, via XXV aprile e piazza Santa Maria. Ora l’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Mascia vorrebbe far procedere in contemporanea i lavori per il restyling del fabbricato, dal costo di 4 milioni e 800mila euro, e quelli per far cambiare aspetto alla zona circostante, da tempo simbolo del degrado.

Il progetto prevede di trasformare quegli spazi in un giardino pubblico dove poter tenere manifestazioni culturali, artistiche, sportive, sociali e ricreative, un luogo all’aperto per integrare i servizi ospitati nell’ex centrale elettrica. «Oltre a prevedere spazi verdi e altri interventi di riqualificazione- conferma il primo cittadino- prevediamo la possibilità di ospitare manifestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento all’aperto, sancendo la definitiva ricucitura tra la città e quella vasta area urbana che oggi, considerato lo sviluppo della città verso nord-ovest e verso sud-est, è a tutti gli effetti una porzione del centro cittadino e come tale va ripensata».

«L’intervento- aggiunge l’assessore ai lavori Pubblici Salvatore Sanna, che prevede l’apertura del cantiere entro l’anno- si concentra sulla creazione di uno spazio all’aperto inclusivo e sostenibile. Riqualificare e rifunzionalizzare la zona significa restituire valore a un sito dal notevole potenziale, trasformandolo in un polo strategico, un importante punto d’accesso alla città, con un’influenza determinante sul contesto». Nell’area vi sarà un secondo intervento, per il quale si sta completando la progettazione, per realizzare un parcheggio per auto a raso sovrastato da una piazza alla stessa altezza di corso Vico.

