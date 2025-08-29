Un'altra morte in solitudine a Sassari. È stato trovato stamattina senza vita, nella propria casa, un 69enne che abitava in via Planargia, nel quartiere di Monte Rosello.

L'uomo non dava più notizie di sé da qualche tempo e i familiari, preoccupati, hanno allertato i vigili del fuoco che si sono presentati sul posto insieme a due ambulanze.

Appena i pompieri sono riusciti a entrare nell'abitazione hanno trovato il cadavere dell’anziano, ex collaboratore scolastico.

Il 69enne aveva subito di recente un ricovero a causa delle sue condizioni di salute ed era tornato a casa dopo più di un mese.

Sul posto presenti anche i carabinieri.

© Riproduzione riservata