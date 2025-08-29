Sassari, un altro dramma della solitudine: anziano trovato morto in casaL’uomo abitava in via Planargia, l’allarme dato dai familiari che non avevano notizie da tempo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un'altra morte in solitudine a Sassari. È stato trovato stamattina senza vita, nella propria casa, un 69enne che abitava in via Planargia, nel quartiere di Monte Rosello.
L'uomo non dava più notizie di sé da qualche tempo e i familiari, preoccupati, hanno allertato i vigili del fuoco che si sono presentati sul posto insieme a due ambulanze.
Appena i pompieri sono riusciti a entrare nell'abitazione hanno trovato il cadavere dell’anziano, ex collaboratore scolastico.
Il 69enne aveva subito di recente un ricovero a causa delle sue condizioni di salute ed era tornato a casa dopo più di un mese.
Sul posto presenti anche i carabinieri.