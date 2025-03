Litiga con la fidanzata e in stato di ebbrezza ruba tre bottiglie di superalcolici. È successo a Sassari nella sera di sabato quando un ventottenne, trascinato dalla rabbia, ha sottratto le bottiglie dagli scaffali di due supermercati in via Gorizia e via degli Astronauti. Ma, fermato da due dipendenti, si divincola dando a una di loro una gomitata.

La fuga dell'uomo è durata poco per l'intervento della polizia locale, già sul posto per una precedente segnalazione. Per il ventottenne è scattato l'arresto e oggi in tribunale a Sassari si è tenuta la direttissima dove ha chiesto scusa, dichiarandosi disposto a risarcire i danni.

Il giudice Paolo Bulla ha disposto per lui, difeso dall'avvocato Salvo Fois, l'obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno. Il processo si definirà l'11 aprile con un rito alternativo.

