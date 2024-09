Fermato dalla polizia stradale a Sassari minaccia gli agenti e ne colpisce uno con una sbarra di ferro. È accaduto ieri a Predda Niedda quando un 76enne di un paese dell'hinterland è stato scoperto dagli agenti alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'anziano ha inveito, secondo quanto riferito dai poliziotti, contro le forze dell'ordine con frasi come «non ne rimanga vivo uno» e ha poi preso dalla macchina una sbarra di ferro. Con questa ha colpito in testa uno dei poliziotti procurandogli una ferita guaribile in 7 giorni.

L'uomo, nella direttissima di oggi in tribunale a Sassari, accusato di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, lesioni, porto d'armi senza licenza, ha riferito di non ricordarsi nulla di quanto accaduto chiedendo poi scusa per il suo gesto. La giudice ha disposto per il 76enne, difeso dall'avvocato Bastianino Ventura, l'obbligo di presentazione ai carabinieri nel paese di residenza.



© Riproduzione riservata