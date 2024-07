Operazione congiunta di polizia locale e Nas stasera a Sassari. I militari dell’Arma e gli agenti della Municipale sono entrati in un locale di Corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, per un controllo approfondito sia delle condizioni edilizie del ristorante, che offre specialità non locali, che del suo stato sanitario.

A controllare gli spazi, insieme ai suoi uomini, anche il comandante della polizia locale Gianni Serra. Diversi residenti dell’area si sono lamentati con frequenza del chiasso proveniente dalla struttura, talvolta protrattosi fino alle prime ore del mattino.

La situazione imperante nel centro storico, connotata da spaccio ed episodi di violenza, è all’attenzione delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Ogni candidato sindaco, nelle recenti consultazioni amministrative, ha posto Sassari vecchia al centro del suo programma d’intenti e lo stesso vincitore delle elezioni, il sindaco Giuseppe Mascia, ha dichiarato che i primi interventi della sua giunta riguarderanno proprio il centro storico.

