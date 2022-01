Pedone travolto da una vettura in via Duca degli Abruzzi, una delle strade insidiose di Sassari teatro di diversi incidenti anche gravi. L’uomo dopo aver raggiunto a piedi l’incrocio tra viale Dante e piazza Monica Moretti, in prossimità del distributore di carburanti, mentre si apprestava ad attraversare la carreggiata è stato investito da un’auto.

Stando ai primi riscontri, la macchina stava procedendo ad una velocità sostenuta e il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto. Il pedone è stato urtato sul fianco ed è caduto a terra. Gli operatori sanitari del 118 accorsi sul posto, dopo le prime cure, hanno immobilizzato l’uomo prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale civile di Sassari per i dovuti accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi necessari alla costruzione della dinamica e per la disciplina della viabilità. Alcuni testimoni hanno raccontato che la persona investita aveva attraversato la strada sulle strisce pedonali.

© Riproduzione riservata