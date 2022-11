Tragedia a Sassari, dove ieri in tarda serata un uomo è morto nell’ospedale Santissima Annunziata dopo essere stato investito da un’auto.

La vittima è un pensionato di 90 anni, Natalino Cherchi. In mattinata l’uomo era stato travolto da una Renault Clio nel centro della città, davanti al mercato civico. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Alla guida della vettura c’era una donna.

Eppure l’incidente inizialmente non sembrava così grave, tanto che l’uomo aveva rifiutato le cure del personale del 118 intervenuto sul posto. Convinto dai medici, si è lasciato accompagnare in ospedale per dei controlli.

Al Santissima Annunziata è stato ricoverato per accertamenti, ma in serata le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate ed è morto.

Sulla vicenda indaga la Polizia locale di Sassari, la Procura ha aperto un fascicolo.

