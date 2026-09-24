Ritorna a Sassari "A fora li brasgeri", il percorso enogastronomico per le vie del centro storico. Stamattina a Palazzo Ducale la presentazione dell'evento, giunto alla terza edizione, organizzato dal Comune con l'associazione Eat & Buffas.

L’arrostita diffusa è in programma per sabato 10 ottobre e trasformerà Sassari Vecchia in un itinerario del gusto grazie ai circoli cittadini, a cui quest'anno se ne aggiungerà un altro, che cucineranno, a partire dalle 18.30, lungo due percorsi gastronomici contraddistinti dai colori rosso e blu. Gli spazi, dedicati alla cucina locale e alle sue specialità, comprenderanno, nel primo caso, piazza San Donato, piazza della Frumentaria, Pozzu di Bidda, piazza Quadrato Frasso, lo slargo davanti all’ex Bar Aroni. Nel circuito blu invece piazza della Stazione, vicolo delle Campane, un’altra postazione in piazza San Donato, piazza Pescheria, piazza Duomo. I cibi cucinati vanno dal capocollo alla pancetta, dallo zimino al salsiccione ai lumaconi arrosto senza dimenticare le verdure.

«Non si tratta di mero intrattenimento - chiarisce il sindaco Giuseppe Mascia - ma di sviluppo del tessuto culturale». In cartellone anche le esibizioni musicali tra piazza Sant’Antonio e piazza Azuni. «Quest’anno - aggiunge l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - la manifestazione diventa più grande nel segno della continuità». In questo senso resta solido il rapporto con la Regione Sardegna, cofinanziatore dell’evento il cui costo complessivo è di circa 75mila euro. La giornata del 10 ottobre prevede, di mattina, anche una tavola rotonda a Palazzo di Città, i cui contenuti sono stati illustrati in conferenza stampa da Giusy Mura, presidente del Ccn Stelle del Centro, e da Alessandra Polo, consulente per la comunicazione turistica per il Comune.

Il tutto all’interno di Identità in cucina, iniziativa che vuole contribuire a valorizzare Sassari anche per le sue tradizioni. Al termine dell’incontro ci sarà, a pagamento, lo show cooking e il pranzo curati nel cortile di Palazzo Ducale dallo chef Fabio Zago. I biglietti per l’arrostita costano 15 euro e con ogni biglietto si acquistano 5 coupon per altrettanti assaggi. Si potranno comprare nell’apposito stand disponibile allestito in piazza Azuni da venerdì 9 ottobre dalle 10 del mattino. Sempre il 9, dalle 20.30, si terrà il concerto gratuito dei Sonos de Manos in piazza Azuni.

© Riproduzione riservata