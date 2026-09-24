La giunta comunale di Castelsardo ha recentemente approvato l’atto di indirizzo per la concessione degli impianti sportivi comunali. Anche per quest’anno, le associazioni e società sportive operanti nel territorio potranno utilizzare gli impianti in maniera gratuita. Tra gli adempimenti resta valido l’obbligo di versare una cauzione di 1.000 euro, cifra che per la palestra dell’istituto comprensivo “Eleonora D’Arborea” è stabilita in 200 euro. Gli uffici hanno pubblicato l’avviso pubblico: le domande vanno presentate via Pec entro le ore 10 del 19 ottobre prossimo.

A disposizione ci sono il campo di calcio con manto erboso e con il manto sintetico in via Sedini, che comprende anche la pista di atletica, il campo da calcio Diddo Palmas, in località Lu Ponti, i campi polivalenti di via Sedini che comprendono l'area tennis, pallacanestro, calcetto. Inoltre è compresa la palestra di pallavolo nell' istituto Eleonora d’Arborea.

La concessione decorrerà dalla data della sottoscrizione della convenzione e sarà valida ed efficace fino al termine della stagione agonistica 2026/2027 e quindi sino al 30 giugno 2027. Sarà possibile rilasciare eventuale proroga della durata massima di 30 giorni. L'effettiva decorrenza dell'utilizzo dell'impianto è subordinata alla sua piena disponibilità e fruibilità. Il Comune potrà differire o sospendere l'utilizzo per esigenze istituzionali o per l'esecuzione di interventi di manutenzione, riqualificazione, adeguamento o messa in sicurezza, senza che ciò comporti il diritto del concessionario a indennizzi o risarcimenti.

© Riproduzione riservata