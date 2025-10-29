Sassari, tenta di strangolare una coppia poi insulta e minaccia i poliziotti: giovanissimo in arrestoIl ragazzo, un 17enne, aveva aggredito i due per avere dei soldi, poi se l’era presa anche con gli agenti intervenuti per fermarlo
Convalidato l’arresto del 17enne che, lo scorso venerdì, è stato arrestato a Sassari con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.
Il tribunale dei minori, nella giornata di oggi, ha disposto per il giovane, difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi, la custodia cautelare in carcere a Quartucciu. Il ragazzo italiano aveva aggredito una coppia dopo aver chiesto con insistenza dei soldi. Ricevuto il rifiuto, secondo quanto riferito dalla polizia di Stato, aveva tentato di strangolarli.
All’arrivo degli agenti, oltre a insultarli, si era mostrato minaccioso nei loro confronti costringendoli ad arrestarlo.