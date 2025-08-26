Via Roma
26 agosto 2025 alle 12:50
Sassari, tegole pericolanti in tribunale: intervento dei vigili del fuocoHanno subito messo in sicurezza l’area
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Pericolo oggi a Sassari in tribunale. Sono state viste sul tetto dell'edificio un paio di tegole smosse che rischiavano di finire di sotto. A intervenire, allertati dal personale del tribunale, sono arrivati in via Roma i vigili del fuoco con due automezzi che, in circa 40 minuti, hanno messo in sicurezza l’area togliendo tre tegole di particolare grandezza. Gli stessi pompieri hanno nastrato la zona sotto il tetto impedendo per sicurezza il passaggio dei pedoni.
© Riproduzione riservata