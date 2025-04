Da Li Punti alla Bocconi. Il quartiere sassarese come fucina di talenti del calcolo grazie all’Istituto comprensivo del rione che ha ospitato di recente in via Era i Campionati Internazionali di Giochi Matematici.

Un evento promosso dal Centro Pristem - si tratta della 32esima edizione – in collaborazione proprio con il celebre ateneo milanese, specializzato tra l’altro in economia e finanza.

200 i concorrenti della competizione, alle prese con una serie di prove logiche, e che provenivano da Sassari e i suoi paesi vicini come Ossi, Porto Torres, Sorso e Ittiri, ma anche da Buddusò, Lanusei, Bosa, Macomer, Alghero, Oliena, Olbia, Arzachena, Nuoro e Oristano.

«L'iniziativa - spiega la dirigente dell’istituto Laura Neri – mira a rafforzare la motivazione di studentesse e studenti allo studio della matematica, non solo come disciplina scolastica ma soprattutto come approccio al problem solving nella vita reale quotidiana».

Grande risultato per alcuni studenti della scuola di Li Punti che avranno la possibilità di partecipare alle finali in programma a Milano il 10 maggio. Saranno due allievi della scuola secondaria di via Onida, Damiano Deiana della classe 1^B con il primo posto assoluto alle semifinali ed Edoardo Pini della classe 2^B settimo classificato, entrambi per la cat. C1 riservata agli studenti delle classi prima e seconda media. Finalisti anche nelle passate edizioni confermano così le loro capacità logico-matematiche.

I partecipanti alle seminali si sono sfidati risolvendo enigmi, problemi e giochi logici, mettendo alla prova la capacità di ragionamento e la creatività. «L'approccio ludico - conclude la dirigente, il cui istituto investe da anni nella matematica - consente lo sviluppo della creatività, e facilita la partecipazione attiva contemporaneamente di alunni con difficoltà e di eccellenze, attraverso l'educazione alla modellizzazione e l'individuazione di strategie eleganti e alternative ai procedimenti più standard nella risoluzione dei problemi».

