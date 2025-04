Da sei giorni l’acqua sgorga senza sosta dai contatori in via Melis a Sassari. «Abbiamo subito segnalato il guasto al pronto intervento di Abbanoa - riferisce l'amministratore del condominio Antonio Loriga- sia per telefono che con le pec». Eppure a distanza di quasi una settimana nessun intervento.

«È incredibile- riferisce una residente dello stabile del quartiere Carbonazzi- abbiamo chiamato pure noi». Aperto il vano il danno emerge in tutta la sua evidenza. «Il collettore è marcio- continua Loriga- e neanche gli altri tubi sono messi bene».

L'acqua si disperde per una decina di metri lungo il viottolo mentre nei vari appartamenti la pressione idrica è molto bassa. «Mi auguro che intervengano», conclude Loriga.



