Denunciato oggi a Sassari, dalla polizia di Stato, un uomo ritenuto responsabile di ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e di chiavi o grimaldelli.

La sezione Volanti è intervenuta dopo una segnalazione al 112 su una persona che si muoveva in via Sorso tra le auto in modo sospetto, mentre impugnava un oggetto contundente, e che si sospettava volesse danneggiare le macchine per prelevare quanto vi era all’interno.

L’uomo, già conosciuto dagli agenti della questura, è stato fermato quando stava per allontanarsi dalla zona indicata. La perquisizione fatta nei suoi confronti ha fatto rinvenire un coltello a serramanico, un coltello da cucina e oggetti per lo scasso, detenuti senza giustificato motivo. Ma la sorpresa è venuta da una scatola di cartone che la persona trasportava dove sono stati ritrovati diversi oggetti e tra questi anche apparecchiature elettroniche di importante valore economico.

Beni sulla cui provenienza l’indagato non è stato in grado di dare spiegazioni plausibili. Quanto scoperto potrebbe avere collegamenti con un recente esposto presentato dai cittadini, relativo a diversi episodi di furti e danneggiamenti ai veicoli nella zona. La persona è stata denunciata alla procura della Repubblica.

