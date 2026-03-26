“La Protezione Civile siete voi”. È il messaggio che i volontari del Servizio civile universale a Sassari stanno comunicando agli allievi delle scuole cittadine.

Quattro di loro, inseriti nella Protezione civile del Comune, attraverso il progetto “Possiamo contare su di te”, sono divenuti i principali sponsor della cultura della prevenzione negli istituti scolastici.

Illustrando a centinaia di studenti i concetti di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, e spiegando le buone pratiche di autoprotezione in caso di rischi naturali come alluvioni e incendi. L’iniziativa prende piede dalla buona risposta avuta nella giornata nazionale della Protezione civile dello scorso ottobre in piazza d’Italia, in cui sono stati coinvolti oltre 330 studenti.

Il servizio di Protezione civile comunale, visto l’interesse, ha deciso di approfondire l’esperienza a partire da gennaio 2026, entrando nelle aule delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio. Le lezioni consistono in laboratori interattivi dove i giovani studenti mettono in pratica quanto appreso attraverso lavori di gruppo. Il progetto rappresenta l’incipit di un percorso di cittadinanza attiva, che ha l’obiettivo di rendere Sassari una città più consapevole e sicura.

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