via De Carolis
03 ottobre 2025 alle 12:33aggiornato il 03 ottobre 2025 alle 12:33
Sassari, scuola evacuata per topiDal Comune si parla di un intervento programmato di disinfestazione urgente
Disinfestazione o presenza di topi? Stamattina a Sassari, nella scuola di via De Carolis, i bambini sono stati portati via.
Secondo alcuni la decisione sarebbe dovuta alla scoperta dei roditori in classe mentre dal Comune si parla di un intervento programmato di disinfestazione urgente per oggi e lunedì.
