Incidente per fortuna senza conseguenze, questo pomeriggio a Sassari, sulla rotatoria di Predda Niedda all'altezza del centro commerciale Tanit.

Per motivi in fase di accertamento una Ford e un pullman dell'Arst si sono scontrati mentre l'auto, guidata da una donna, proseguiva verso la zona industriale e il mezzo, carico di passeggeri, imboccava la rotatoria per raggiungere il deposito in via Padre Zirano.

Non si registra alcun ferito e, al momento, gli agenti della polizia locale stanno verificando quanto accaduto.



