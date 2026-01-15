Tra visite guidate, spettacoli e laboratori, alcune scuole superiori di Sassari si mettono in vetrina sabato per l'Open Day.

Il primo ad aprire i battenti è il Liceo Artistico “Filippo Figari”, nella sede centrale di Piazza d'Armi: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Verranno presentati i percorsi del primo biennio e i diversi indirizzi del triennio: Arti Figurative Pittura, Arti Figurative Scultura, Architettura e Ambiente, Design dell’Arredamento, Design della Moda, Design dei Metalli, Grafica, Audiovisivo e Multimediale.

Quello in programma al Liceo Azuni, nella sede staccata di via De Carolis 6 dalle 16 alle 19, è un vero e proprio spettacolo con esibizioni dal vivo di musica e danza. Nell’Open Playverranno illustrati i corsi musicale e coreutico agli studenti delle terze classi delle scuole medie e ai loro genitori.

Sempre sabato, dalle 16 alle 18, l’Istituto Tecnico “Salvator Ruju” apre le porte dall'ingresso di Piazza Marconi. Sarà possibile visitare i laboratori dell’indirizzo Tecnico in Biotecnologie Sanitarie e Ambientali – Biologia, Microbiologia, Chimica, Igiene, Anatomia e Fisica – dove verranno proposte dimostrazioni pratiche e presentate strumentazioni avanzate che riproducono contesti di lavoro reali.

