Rubano 60 kg di rame a Sassari e vengono arrestati. Un paio di giorni fa, di notte, due uomini sono stati bloccati in via Tavolara dagli agenti delle Volanti mentre si allontanavano con dei sacchi pieni del metallo.

L'oro rosso, secondo le accuse, sarebbe stato sottratto in una struttura abbandonata in via Monte Grappa, più volte depredata anche in un passato recente. La coppia avrebbe in realtà, questa l'ipotesi, preso i sacchi che qualcun altro aveva già riempito, si presume con lo stesso obiettivo dei due.

La direttissima, oggi in tribunale, ha visto la convalida dell'arresto per gli indagati, difesi dagli avvocati Massimiliano Tore e Marco Salaris. La giudice Valentina Nuvoli ha poi disposto per entrambi l'obbligo di dimora dalle 21 alle 8 del mattino.

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