Il Comune di Porto Torres aderisce all’Unione dei Comuni del Nord Ovest. Il tema è stato discusso quale ordine del giorno della Commissione permanente Statuto e Regolamenti-Trasparenza e Legalità, convocata dal presidente Franco Satta nella sala consiliare del Municipio, dove è stato approvato dai commissari lo schema di Statuto e di Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Nord-Ovest.

Un passaggio cruciale prima del via libera del Consiglio comunale, come per tutti gli altri sette comuni interessati – Sassari, Alghero, Sorso, Sennori, Castelsardo, Valledoria, Stintino - che stanno portando avanti la procedura per l’approvazione delle delibera da parte dei rispettivi consigli comunali. A seguito della istituzione della Città Metropolitana di Sassari, infatti, la Rete Metropolitana del Comuni del Nord Sardegna è decaduta.

Pertanto per assicurare i fondi e le risorse già stanziate, e per mantenere aperta l’opportunità di partecipare a nuovi bandi di finanziamento, i singoli enti comunali coinvolti hanno avviato la procedura per costituire l’Unione dei Comuni, organismo compatibile con la Città Metropolitana.

© Riproduzione riservata