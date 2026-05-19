Un gemellaggio sportivo che unisce Alghero e Città del Vaticano nel segno del calcio, rappresentato da due figure di spessore che hanno intrapreso carriere diverse, ma accomunate da una stagione indimenticabile che ha visto i colori giallorossi sfiorare la promozione in C2 nel 1982: Mauro Giorico e Bruno Mariotti.

Attualmente allenatori dell’Alghero e della rappresentativa del Vaticano, Giorico e Mariotti sono stati ospiti del sindaco Raimondo Cacciotto, alla presenza del vicesindaco Francesco Marinaro e dell'assessore comunale Raniero Selva, per un incontro d'avvio della collaborazione sportiva che verrà sancita da un'amichevole da disputarsi ad Alghero, con ogni probabilità nella prima settimana di settembre, in un rinnovato stadio Mariotti.

Presenti all’incontro la dirigenza al completo dell’Alghero, con il presidente Andrea Pinna, e lo staff tecnico della rappresentativa vaticana.

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