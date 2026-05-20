Il centrodestra rivendica il proprio contributo nell’approvazione del regolamento sulla “rottamazione quinquies” dei tributi comunali ad Alghero, sottolineando il ruolo dell’opposizione nel migliorare il testo inizialmente proposto dall’Amministrazione.

Secondo i capigruppo di minoranza, il provvedimento approvato dal Consiglio comunale rappresenta una risposta attesa da molte famiglie che, negli anni, non sono riuscite a far fronte ai propri obblighi tributari a causa di difficoltà economiche.

«Abbiamo umanizzato la riscossione - dichiarano gli avversari politici del sindaco - perché spesso si tratta di persone che non hanno scelto di non pagare, ma che si sono trovate in condizioni economiche complicate». La misura, prevista dal Governo Meloni, consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione con condizioni più sostenibili, evitando il peso di sanzioni e aggravi considerati spesso insostenibili.

L’opposizione evidenzia inoltre il lavoro svolto durante l’iter consiliare, sostenendo di aver contribuito in maniera determinante a correggere diverse lacune e aspetti incompleti presenti nel regolamento inizialmente predisposto dall’assessore competente. «Non ci siamo limitati a chiedere l’approvazione del testo - spiegano i consiglieri - ma abbiamo lavorato nel merito per renderlo più efficace e più vicino alle esigenze dei cittadini». Per il centrodestra, la vicenda dimostra l’importanza di un’opposizione seria e costruttiva, capace di incidere concretamente quando al centro vengono messi gli interessi della comunità.

«Questo regolamento rappresenta un passo avanti importante per consentire a molti cittadini di rimettersi in regola e guardare al futuro con maggiore serenità, conciliando il dovere del pagamento con il principio di equità e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà», si legge nel documento firmato da Michele Pais (Lega), Marco Tedde e Antonello Peru (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Raffaele Salvatore (Udc), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (Gruppo misto).

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