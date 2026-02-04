La Pediatria di Alghero amplia l’operatività e torna a garantire l’assistenza sette giorni su sette, compresi i fine settimana e le giornate festive. A comunicarlo è Asl di Sassari che annuncia la ripresa delle attività diurne anche nel weekend, segnando un passaggio rilevante nel rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio.

«Un risultato raggiunto grazie all’impegno profuso a tutti i livelli dell’Azienda e che non si fermerà fino a quando non riusciremo a riattivare la struttura nell’arco delle 24 ore, quindi anche nelle ore notturne», spiega il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi.

In questi giorni la Struttura complessa di Pediatria ha ripreso l’attività h12 per sette giorni alla settimana, superando il precedente assetto limitato a cinque giorni. «Un passo fondamentale per assicurare la continuità assistenziale sul territorio e garantire ai nostri piccoli pazienti un percorso di cura costante e sicuro», sottolinea Luigi Cambosu, direttore della Pediatria del presidio algherese. Soddisfatto anche il Comitato "Fiocchi azzurri fiocchi rosa" presieduto da Lina Passerò, che ha promosso diverse battaglie a sostegno della sanità locale. Ora però, fanno sapere dal comitato, bisogna riaprire anche il punto nascita.

© Riproduzione riservata