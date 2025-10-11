Rissa in piazza d’Italia a Sassari e intervento delle Volanti della Polizia di Stato. Gli agenti, lo scorso 9 ottobre, mentre facevano alcuni controlli in città hanno notato lo scontro tra alcune persone sotto i Portici Crispo a due passi dallo slargo più importante in città.

I poliziotti hanno identificato quattro partecipanti al tafferuglio che sarebbe stato originato da controversie di natura economica. Due di loro hanno riportato delle lesioni e uno di questi è stato condotto al pronto soccorso.

Tre persone coinvolte nella rissa sono stati sottoposte a rilievi fotodattiloscopici nel Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e, al termine degli accertamenti, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata.

© Riproduzione riservata