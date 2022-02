Scattano i provvedimenti, dopo la violenta rissa andata in scena lo scorso 24 gennaio davanti a un istituto professionale di Sassari. Un episodio che aveva visto protagoniste quattro ragazze, di cui due minorenni, una delle quali era rimasta ferita.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Squadra Volante della Questura di Sassari, che aveva dato il via alle indagini. E dopo gli accertamenti per le due ragazze minorenni è arrivata una misura cautelare del gip del Tribunale dei Minori, che ha disposto il collocamento di entrambe in una comunità.

Nel corso delle indagini condotte dagli agenti è emerso che nella rissa sarebbero stati addirittura utilizzati un manganello metallico, una pietra, un martello e un tirapugni.

Oltre al collocamento in comunità, le due minorenni sono state denunciate per rissa – come le altre due giovani – oltre che per porto abusivo di armi.

