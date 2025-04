Rissa a Sassari in via San Donato. Intorno alle 13 due persone di nazionalità nigeriana hanno aggredito un connazionale per ragioni in fase di accertamento.

L'intervento della polizia a San Donato

Raggiunto fa un violento colpo di spranga alla testa un ventottenne extracomunitario è caduto a terra ed è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Al momento non risultano arresti.

