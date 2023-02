Sono 22 gli interventi previsti nel progetto di riqualificazione dei quartieri periferici della città di Sassari che comprendono Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sassari 2 e Baddimanna. Le opere, per un importo complessivo di 16 milioni di euro, saranno suddivise in base alla loro collocazione nelle diverse zone cittadine.

Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori alla società Green Land Srl (263mila euro) per gli interventi di piazza Paganini, a Santa Maria di Pisa, il quartiere che conta circa 8 mila abitanti. Il Comune si era aggiudicato il progetto nel 2016, partecipando al bando sul “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.

Il piano di intervento è stato studiato per ricucire tra loro queste aree periferiche e migliorare il collegamento con il resto della città. Il progetto prevede la costruzione di una rete ciclopedonale, la riqualificazione delle piazze con materiali innovativi, naturali ed ecologici, la creazione di giardini e orti urbani, l’apertura di nuovi spazi per lo sport e per la vita all’aria aperta e il recupero di importanti immobili.

