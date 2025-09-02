Ancora discariche a Sassari. Ingombranti in quantità considerevole, dalle lavatrici ai televisori, dai materiali edili alle suppellettili, dalle sedie ai materassi sono stati scoperti nei giorni scorsi in tre diverse strade vicinali, Ponte Pizzinnu, Li Gadduffi e San Francesco.

Una massa di rifiuti abbandonati a deturpare zone di verde e a creare un danno ambientale, con significativa pericolosità nel caso delle siringhe lasciate in mezzo alla vegetazione.

L’assessorato all’Ambiente, guidato dall’assessore Pierluigi Salis, ha proceduto alle bonifiche delle varie aree il cui inquinamento era stato segnalato dagli stessi cittadini.

