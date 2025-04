Raid contro Sant’Efisio a Sassari. Sono apparse alcune scritte ingiuriose sui cartelloni istituzionali che pubblicizzano l’imminente festa identitaria che si terrà a Cagliari tra il 1°e il 4 maggio.

Uno o più ignoti hanno infatti insultato la città capoluogo accompagnando poi l’insulto alla parola “ebrei” e a disegni osceni sul manifesto affisso in via Solari, nel quartiere di Latte Dolce, quasi davanti al liceo scientifico. In un’altra parte della città, in via Savoia, il messaggio è stato vergato sempre sulla reclame, in formato più piccolo e distribuita con diversi manifesti.

Stavolta si associa il santo a un imprenditore isolano, riferendo di presunta omosessualità con un epiteto volgare.

Molte le condanne sui social dei cittadini sassaresi per il gesto che non fa di sicuro onore all’autore o agli autori.

