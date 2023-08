Sberla contro un’autista dell’Arst a Sassari. L’episodio sarebbe avvenuto ieri in città e ha visto come protagonista una ragazza che, per cause ancora sconosciute, avrebbe colpito l’uomo sul volto.

A intervenire sul posto gli agenti della polizia locale che hanno proceduto all’identificazione della donna negli uffici del Comando in via Carlo Felice.

Al momento la persona è stata denunciata in stato di libertà e potrebbe anche ricevere un’altra denuncia per non aver fornito le proprie generalità agli agenti sulla strada.

«Questi episodi purtroppo - commenta il segretario generale della Filt Cgil Trasporti Sardegna Arnaldo Boeddu - si stanno ripetendo con una frequenza elevata. E bisogna pensare che oggi capita a un autista ma la prossima volta potrebbe esserne vittima un passeggero».

Boeddu propone poi delle soluzioni: «Ci vorrebbe un passaggio più frequente delle forze dell’ordine alle fermate di via Padre Zirano». Infine una proposta per il futuro: “Gli atti di violenza contro i dipendenti dei trasporti pubblici dovrebbero essere considerati alla stessa stregua di quelli contro gli agenti di polizia”.

