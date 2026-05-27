Servizio di controllo del territorio ad alto impatto, ieri a Sassari. Coordinata dalla Questura l'operazione era indirizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori e della microcriminalità e ha visto la partecipazione del Reparto prevenzione crimine Sardegna, della Polizia stradale, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Le verifiche hanno avuto come focus principali l’area della stazione ferroviaria, corso Vittorio Emanuele, via La Marmora e piazza Tola. 250 le persone identificate, diverse quelle segnalate oltre alla denuncia di una persona per reati in materia di immigrazione clandestina. Cinque gli esercizi pubblici controllati, tra cui bar e circoli, nell’ambito delle verifiche amministrative finalizzate al rispetto della normativa di settore e alla prevenzione di situazioni di degrado e illegalità.



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