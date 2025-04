Gara di solidarietà a Sassari per realizzare il cero dei Falegnami spezzatosi quasi al termine dell'ultima Discesa dei Candelieri il 14 agosto. Stamattina in conferenza stampa a Palazzo Ducale l'illustrazione della sinergia tra gremio dei Falegnami, Comune, Camera di commercio, Fondazione di Sardegna e i tre Rotary Club cittadini per dare vita al nuovo candeliere e restaurare quello creato 103 anni fa.

La costruzione del neo-cero sarà a cura della Falegnameria Bussu, mentre di quello spezzatosi se ne occuperà, a fini museali, la Soprintendenza. Importante l'impegno finanziario a cui potranno concorrere anche i cittadini con il crowdfunding. Un incidente simile era accaduto qualche anno fa al cero dei Contadini e anche in quel caso si era intervenuto. Stavolta però la spesa è più alta e si è reso necessario un maggiore sforzo economico.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco Giuseppe Mascia, l'assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, Francesco Carta del gremio dei Falegnami, il presidente dell'Intergremio Fabio Madau, poi Piero Murenu per l'ente camerale, Paolo Castiglia per i Rotary cittadini, Gianni Saba e Alessandra Carrieri per la Soprintendenza e Salvatore Bussu per la Falegnameria Bussu oltre al Padre guardiano Salvatore Sanna della Chiesa di Santa Maria di Betlem.

