Ha 26 anni di storia l'azienda speciale della Camera di Commercio del Nord Sardegna. Oggi Promocamera è un solido sostegno alle imprese che si affacciano suoi mercati nazionali ed esteri. Sono 65.000 le imprese, assetate di sapere e di conoscenza, per crescere in un mondo sempre più competitivo. Promocamera è al loro fianco creando opportunità e formazione manageriale. Un vero e proprio facilitatore per ampliare il business supportando i processi di crescita.

Tra i servizi offerti, la formazione assume un ruolo rilevante. L'anno scorso il settore formativo ha registrato un incremento del 36 % rispetto all'anno precedente. 23 i corsi portati avanti, rivolti a 202 partecipanti, con lezioni in presenza e in parte in modalità digitale, per un totale di 206 ore di lezione. Un traguardo da superare con nuove iniziative, come confermano il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, e il consigliere di Promocamera, Gavino Soggia.

