Calendario fitto di eventi per i Riti della Settimana Santa in centro storico a Sassari. Un programma illustrato oggi a Palazzo Ducale dal sindaco Giuseppe Mascia, dall’arcivescovo monsignor Gian Franco Saba, dall’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni e dalla vicepresidente del comitato territoriale Uisp di Sassari Luana Sanna. Sono il Comune, le Confraternite Riunite in collaborazione con l’Arcidiocesi di Sassari, a organizzare il ciclo di iniziative che partiranno il 13 aprile con la Domenica delle Palme, e la processione verso la cattedrale, e che finiranno il 21 con il Lunedì dell’Angelo. Giornate di fede e cultura come ha sottolineato il primo cittadino mentre l’arcivescovo ha rimarcato l’importanza dei Riti che cadono nell’Anno Santo.

Iniziativa a sorpresa per il giorno di pasquetta con una giornata nel parco di Monserrato dedicata ad animazione e sport e promossa dall’amministrazione comunale insieme alla Uisp. Tante le celebrazioni nelle chiese di Sassari Vecchia, da quella delle Monache Cappuccine che, il Lunedì santo, esporrà il simulacro sacro “Il Calvario”. Di sera alle 19 verrà eseguito nella chiesa di San Michele lo Stabat Mater di Pergolesi, con l’Orchestra del Festival “Note senza tempo” diretta da Alberto Sanna. Il martedì 15 alle 18 ci sarà la solenne processione che si fermerà nella chiesa di San Giacomo, sede dell'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte. La chiesa, situata di fronte alla cattedrale di San Nicola, ospiterà i simulacri delle confraternite cittadine. Il mercoledì 16 aprile si terrà la processione della Madonna Addolorata, curata dalla confraternita del Santissimo Sacramento, che raggiungerà la chiesa di San Giacomo dove i confratelli dell'Orazione e Morte ospiteranno i simulacri della Madonna Addolorata e del Cristo in croce. Alle 18.45 la processione proseguirà per la Cattedrale dove, alle 19, si terrà la Meditazione dell'Arcivescovo al passaggio della Processione del Cristo e dell’Addolorata.

Giovedì 17, alle 18.30 nella cattedrale, ci sarà la celebrazione del Pontificale in Coena Domini e della Lavanda dei piedi. Alle 19 si rievocherà la deposizione del Santissimo nell’altare. Dalle 21.30, in gran parte delle chiese cittadine, si svolgerà il Pellegrinaggio di veglia e di adorazione all’altare della Reposizione, le cosiddette “Cerche nei Sepolcri” delle sette chiese. Processioni e messe venerdì 18, con l'Arciconfraternita dei Servi di Maria che dalle 9.30 porterà il simulacro della Madonna dell'Addolorata in processione per le vie della città, toccando sette chiese del centro storico.

Da segnalare alle 18.15, nella chiesa della Santissima Trinità, il rito della deposizione del Cristo Morto: S’Iscravamentu. Sabato 19 alle 22 si terrà la Veglia Pasquale, entrambe presiedute da monsignor Saba. Pasqua di Resurrezione domenica 20 in cui l'appuntamento per i fedeli è alle 10.15 nella chiesa della Santissima Trinità, dove l'Arciconfraternita di Santa Croce e del Gonfalone guiderà la processione del Cristo Risorto. Sempre alle 10.15 l'Arciconfraternita dei Servi di Maria porterà in processione la Madonna dalla chiesa di Sant'Antonio Abate. Le due processioni, verso le 10:30, si ritroveranno in piazza Santa Caterina per l'incontro tra Gesù Risorto e la Vergine Maria: S’Incontru. La processione si concluderà nella cattedrale di San Nicola, alle 11, dove l'Arcivescovo di Sassari presiederà il Pontificale.

