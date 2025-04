Conclusione positiva a Sassari della conferenza dei servizi sul progetto di messa in sicurezza del Ponte di Rosello. La struttura che collega il centro storico al Monte Rosello necessitava da tempo di un risanamento strutturale e di una valutazione di vulnerabilità sismica.

Nel 2021 la giunta Campus aveva dato il via libera al documento preliminare sulla messa in sicurezza e il risanamento conservativo. Poi l'aggiudicamento dell'appalto sempre nel 2021 al Raggruppamento Temporaneo d'impresa Ingegnere Giovanni Merella, destinato ad acquisire le prestazioni professionali per la progettazione definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza.

Nel 2024 è arrivato il progetto definitivo che, per il lotto 1, prevede una spesa di 1 milione e 445 mila euro e per il lotto 2 di 4 milioni e 411mila per un totale di 5 milioni e 856 mila euro. Il responsabile unico del procedimento ha contattato la Conferenza dei servizi e le sue 14 realtà, dalla Soprintendenza ad Abbanoa alla Regione, ricevendo parere favorevole sul progetto. Semaforo verde quindi per una delle opere più attese della città.

© Riproduzione riservata