Una persona con ferite da arma da taglio alla schiena e al costato si è presentata stanotte al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari dove è stata suturata ed è ora fuori pericolo.

I carabinieri stanno indagando per capire se questi sia per caso legato alla rissa di ieri in via Rockfeller che ha visto due persone finire al Santissima Annunziata con lesioni al braccio e al torace, in codice rosso, mentre una terza presentava i segni di un trauma facciale.

Il trio sarebbe composto tutto da fratelli. Le prime notizie, ancora da confermare, parlerebbero di un confronto tra due “fazioni” che si sarebbero dovute incontrare per chiarire dei problemi pregressi. Ma la discussione è trascesa subita e i tre sono stati colpiti, si presume, con dei coltelli, anche se si riferisce pure sulla presenza di mazze sul luogo dello scontro.

Lite violenta come testimoniano le estese tracce di sangue rimasta sul marciapiede.

