Sassari, bomba carta esplode davanti alle palazzine di via De Gasperi: vetri in frantumi e grande pauraLa deflagrazione nel quartiere di Luna e Sole, il boato avvertito anche al Vanni Sanna dagli spettatori che aspettavano l'inizio di Torres-Campobasso
Paura in via De Gasperi a Sassari. Poco prima delle 14 è esplosa una bomba carta nella rientranza dove si trovano i contatori Abbanoa davanti ad alcune palazzine, nel quartiere di Luna e Sole, provocando molto spavento tra i residenti, tra cui anche alcune persone allettate.
L’ordigno, collocato a poca distanza dal retro della Conad, ha fatto saltare i vetri al primo piano di un immobile e quelli al secondo piano di un altro. Ha inoltre danneggiato la colonnina Abbanoa.
La violenza della deflagrazione ha raggiunto perfino lo stadio Vanni Sanna, che si trova nella strada parallela, ed è stata avvertita con chiarezza dai presenti che aspettavano l'inizio di Torres-Campobasso.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e poi la polizia di Stato che indaga su quanto accaduto.