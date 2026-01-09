All’età di 72 anni è venuto a mancare improvvisamente l’avvocato Peppo Manni, figura di riferimento per Fertilia e professionista stimato dall’intera comunità algherese. La notizia, giunta questa mattina, ha profondamente scosso la borgata, dove Manni è stato per anni protagonista della vita sociale, culturale e associativa. Impegnato in politica, membro attivo del Comitato di Quartiere, già presidente del Rotary Club di Alghero, è sempre stato considerato un punto di equilibrio e di memoria storica del territorio.

Commosso il ricordo di Mauro Manca, direttore del Museo Egea. «Ancora una volta mi trovo a salutare un pezzo della nostra famiglia. Stanotte è venuto a mancare Peppo Manni, orgoglioso rappresentante della comunità dalmata di Fertilia, figlio di questa terra sarda che portava nel cuore Zara, città d’origine della sua famiglia, al punto da dare questo nome alla sua prima figlia, Jadera». Il funerale avrà luogo domenica 11 gennaio, alle 9.15, nella chiesa di San Marco, a Fertilia.

